Сделан первый шаг к миру: США и Иран сели за стол переговоров

Вопросы мира на Ближнем Востоке сейчас решаются среди альпийских склонов и пятизвёздочных отелей. Местом встречи делегации США и Ирана стал швейцарский уединённый горный курорт Бюргеншток. Американцев представляют вице-президент Джей Ди Вэнс и посланники Дональда Трампа - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Правда, агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной команде, сообщает, что иранская делегация покинула переговоры в знак протеста против угроз Дональда Трампа.

Во время переговоров, выйдя к прессе, Вэнс выступил с речью, наполненной оптимизмом. "Президент поставил нам задачу - изменить наши отношения с народом Ирана - если они готовы отказаться от ядерных амбиций в долгосрочной перспективе, то США готовы кардинально изменить отношения с этой страной", - сказал Вэнс.

Иран представляют министр иностранных дел Аббас Арагчи и спикер парламента Галибаф. Примечательно, что переговорная делегация взяла себе название "Минаб 168", в память о школьницах погибших в Минабе от американо-израильского обстрела. Персы дают понять, что приехали в Швейцарию вести с американцами переговоры на равных. И раунд едва не был сорван из-за продолжающихся обстрелов Ливана, где идёт противостояние Израиля и "Хезболлы".

Именно из обстрелов Ливана Иран объявил, что снова закрывает Ормузский пролив. Трамп со своей стороны выступил с резкими заявлениями, что, если Иран будет препятствовать нормальному судоходству или сорвёт переговорный процесс, США готовы к жёстким мерам. Кроме того, Трамп возложил ответственность на срыв перемирия в Ливане и на Тегеран.

Однако в Тегеране считают, что это американцы должны надавить на Израиль, чтобы ЦАХАЛ прекратил обстрелы Южного Ливана. Сообщается, что израильское правительство приказало армии ограничиться только оборонительными действиями, впрочем, всю операцию в Ливане Израиль называет оборонительной. Так что повестка переговоров в Швейцарии - шире и сложнее одного лишь ядерного вопроса. В итоге американцы хотят добиться от Ирана полного отказа от обогащения урана, а за это обязались снять санкции. В Тегеране же намерены сохранить мирный атом.

Кстати, на это заявление Трамп тоже успел ответить. "Пусть он возьмётся за ум, или мы захватим остальную часть страны", - обратился он к президенту Ирана. В такой обстановке договориться явно будет не просто. Стороны намерены прийти к соглашению за два месяца - к середине августа.