Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в ночь на понедельник, 22 июня, 301 украинский беспилотный летательный аппарат.

Как уточнило Министерство обороны России в своем MAX-канале, дроны были сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Кремле ранее назвали военными преступлениями продолжающиеся попытки украинских националистов бить по гражданскому населению и мирной инфраструктуре дронами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что это обстоятельство существенно осложняет какие-либо дальнейшие попытки перехода к мирному урегулированию.

При этом после чудовищного преступления украинских националистов против мирного населения в Старобельске председатель Государственной думы Вячеслав Володин предупредил: подобные атаки могут "привести к тому, что мы будем использовать то оружие, которое не оставит следа ни от кого".