Сегодня в России - День памяти и скорби. 22 июня - дата начала Великой Отечественной войны, одной из самых трагических страниц в истории нашей страны. Эта война вошла в каждый дом, в каждую семью. В Москве на Крымской набережной загорелись 1418 свечей в память о каждом дне Великой Отечественной.

Ко Дню памяти и скорби Минобороны представило новый мультимедийный проект, посвященный народному ополчению. Оно начало формироваться в самый тяжелый - первый год войны. В основе проекта - уникальные документы из фондов Центрального архива - постановления о формировании армий из рабочих, служащих и студентов - на добровольных началах, а также наградные листы и описания подвигов бойцов и командиров ополчения.

"Вставай страна огромная, вставай на смертный бой"! Эта песня прозвучала 26 июня на Белорусском вокзале. И в военкоматах на тот момент уже стояли очереди. Но в Красную армию брали не всех. Кто-то не подходил по возрасту и здоровью, у других были брони. Но все хотели на фронт, защищать Родину. И дивизии народного ополчения с первых дней войны в самых разных городах страны стали такой возможностью. Вот постановление военного совета Северного фронта.

"Для усиления обороны города Ленинграда просить ставку разрешить сформировать в Ленинграде на добровольных началах армию численностью в сто тысяч человек преимущественно из рабочих служащих и студентов. И такая армия была сформирована", - рассказала Юлия Венгер, главный документовед по работе со СМИ и общественностью Центрального архива Министерства обороны России.

И особенный момент для Юлии Венгер, которая много лет работает в архиве Минобороны - она нашла личное дело своего деда, он тоже стал добровольцем - защищал Ленинград.

"Тарарыков Георгий Семёнович уже в июле месяце тысяча девятьсот сорок первого года он ушел с завода Жданова и попал как раз в Ждановский полк, в дальнейшем его судьба сложилась так, что он стал замполитом", - отметила Юлия Венгер.

Среди добровольцев были люди самых разных профессий - рабочие, инженеры, учёные. Тридцать - сорок процентов ополченцев - с высшим образованием.

"В одной из дивизий была "профессорская" рота. Там даже один из студентов-аспирантов защитил кандидатскую. То есть один из профессоров, значит, ездил в институт, отвёз работу, там ее приняли заочно. И он привез это звание вместе с работой, да и оценкой непосредственно уже в войска", - рассказал Андрей Горбунов, историк.

Была "музыкальная рота" из консерватории, очень много талантливых людей, которые уже были известны, в том числе на мировом уровне. Была и "писательская рота" восьмой Краснопресненской дивизии народного ополчения Москвы. Именно в ней оказались знаменитые советские авторы - Александр Бек, Юрий Лебединский, Эммануил Казакевич. Марина Цветаева вспоминала - " я видела эту роту добровольцев. Сутулые, почти все очкарики, белобилетники, освобожденные от воинской повинности по состоянию здоровья или по возрасту. И шли-то они не воинским строем, а какой-то штатской колонной".

У ополченцев было много задач. Строить оборонительные сооружения, организовывать охрану важнейших объектов - от мостов до электростанций.

"Планировалось, что эти люди не будут вступать в бой, а будут там стоять где-то на втором рубеже, какие-то кризисы локализовывать. Однако в ходе боев под Ельней в августе-октябре сорок первого года они пошли в бой впервые", - отметил Андрей Горбунов.

Им пришлось взять в руки оружие и сдерживать врага. Да, были проблемы - обучение добровольцев проходило в кратчайшие сроки, не всегда хватало обмундирования и военной техники. Приходилось применять смекалку и военную хитрость. И это тоже отражено в документах.

"После нескольких залпов орудия перебрасываются на другие позиции, а на месте их устанавливается деревянные макеты пушек. Вражеские самолеты тратят много своих бомб на разрушение этих макетов", - отметила Юлия Венгер.

Ополченцы сыграли большую роль в обороне Москвы, Ленинграда, других городов. За время войны эта народная армия объединила два миллиона человек. Многие потом уходили в партизанские отряды, вливались в действующую армию. И теперь - в новом мультимедийном проекте на сайте Министерства обороны - личные дела и многочисленные документы, свидетельствующие об их подвиге.