Мерц больше не жалуется на оскорбления в социальных сетях

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что больше не подает жалобы в суд из-за оскорблений в социальных сетях.



"За время моего пребывания в должности я не подал ни одной уголовной жалобы. Я делал это некоторое время, но потом перестал и больше не делаю", — передает его слова газета Die Zeit.



По словам политика, он совершенно не реагирует на колкости в свой адрес и назвал себя "совершенно нечувствительным" к оскорблениям.



Газета Heilbronner Stimme 26 февраля сообщила, что прокуратура немецкого города Хайльбронн прекратила расследование дела местного пенсионера, который в комментарии в соцсетях назвал канцлера ФРГ Пиноккио. Ведомство напомнило, что тогда мужчина написал: "Пиноккио приезжает в Хайльбронн".