США отменили пошлины на экспорт иранской нефти

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что при посредничестве Пакистана и Катара в переговорах между Тегераном и Вашингтоном сторонам удалось добиться ощутимых результатов, в том числе были сняты тарифы на экспорт иранской нефти.



"Были сняты ограничения на экспорт нефти и нефтехимической продукции, отменена блокада, разморожена часть активов, а также запущена масштабная программа восстановления и развития Ирана", — говорится в его сообщении.



По словам главы дипведомства, благодаря работе посредников был также достигнут значительный прогресс в вопросе прекращения огня в Ливане.



В свою очередь Пакистан и Катар выпустили совместное заявление с итогами первого раунда переговоров в Швейцарии.



В сообщении говорится, что стороны договорились о создании комитета высокого уровня, который возьмет на себя политический надзор за посредническими усилиями.



Кроме того, согласована дорожная карта для проработки окончательного соглашения между США и Ираном. Технические команды до конца недели продолжат консультации по ряду вопросов, отмечается в заявлении.