Перелом руки, носа и сотрясение: что на самом деле произошло с кутившим в клубе с Хакамадой Дибровым

Дмитрий Дибров оказался в Боткинской больнице после вечеринки в клубе в центре Москвы. Телеведущий отдыхал под диджей-сеты Ирины Хакамады, но только танцами он не ограничился.

В клубе звезда ТВ познакомился с девушкой, под утро Дмитрий пригласил даму на свою рублевскую виллу. Дибров говорил, что хочет продолжить общение в обстановке потише, чтобы была возможность обсудить литературные и психологические особенности романа Достоевского "Братья Карамазовы". Девушку предложение очень заинтересовало, но она была в клубе с подругой и не могла бросить приятельницу. Тогда Дмитрий предложил поехать к нему домой втроем.

Дамы согласились, но до Рублевки так и не добрались. Телеведущий уже спускался по лестнице к выходу, когда внезапно потерял из поля зрения свою вторую спутницу. "Где ребёнок?" — вскрикнул Дмитрий, имея ввиду подругу понравившейся ему девушки. Как сообщает Telegram-канал Mash, в этот момент он поскользнулся и упал.

Охранники Диброва незамедлительно вызвали скорую помощь. Телеведущего госпитализировали в Боткинскую больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести. У Дмитрий сотрясение головного мозга, перелом носа и руки.

Но даже в таком состоянии он нашел силы, чтобы написать девушке из клуба и поблагодарить ее за вечер. В сообщении Дибров отметил, что у красавицы невероятная женская энергия.

Бывшая жена ведущего вышла на связь с журналистами Super и рассказала о состоянии Дмитрия. "Я находилась в это время в долгом перелете с "Диброва club", поэтому о случившемся узнала уже на пересадке и сразу же связалась с Димой. В данный момент он находится в больнице, под наблюдением профессионалов. Все будет хорошо!" — заверила Полина.