Умерла туристка Анна Коростелева, впавшая в кому на Бали из-за вина: родные подписали отказ от реанимации

Россиянка Анна Коростелева, впавшая в кому во время отдыха на Бали, скончалась. 50-летнюю туристку 22 дня спасали местные врачи, но после того, как была подтверждена смерть мозга женщины, ее родные подписали отказ от реанимации.

Анна прилетела на Бали из Сочи. В один из вечеров туристка выпила полбутылки местного вина, после чего ей стало плохо. Россиянку госпитализировали, но ее состояние стремительно ухудшалось, она впала в кому.

"Аня из Сочи провела в коме 22 дня. Врачи боролись за ее жизнь, но два обследования показали полное отсутствие кровоснабжения головного мозга. Сегодня родные подписали отказ от реанимации, вечером женщина умерла", — сообщает Telegram-канал Mash.

До последнего семья боролась за жизнь Анны. Близкие настаивали на проведении дополнительного обследования, и им удалось этого добиться. Только результаты экспертиз лишь подтвердили, что Коростелеву не спасти.

Друг семьи туристки рассказал, что осложняло ситуацию. "На Бали начались государственные праздники, из-за которых многие вопросы решались значительно дольше. Все это время мы добивались встречи с руководством клиники. Когда такая встреча наконец состоялась, выяснилось, что проведение исследования возможно при наличии официального согласия мамы", — отметил он.

Результаты двух независимых исследований показали отсутствие электрической активности мозга. Также было проведено КТ с контрастированием сосудов. Это лишь подтвердило, что мозг туристки мертв.

У Анны осталась пожилая мама. Пенсионерка до последнего надеялась спасти дочь, она выставила на продажу свой единственный дом, веря, что эти день помогут вернуть Коростелеву к жизни.