Министр обороны Беларуси сделал заявление о вступлении в конфликт на Украине

Для Беларуси нет военного смысла втягиваться в конфликт на Украине. Такое заявление сделал в воскресенье, 21 июня, белорусский министр обороны Виктор Хренин.

По словам политика, которые приводит телеканал "Беларусь-1", на белорусско-украинской границе сохраняется напряжение, продолжаются и определенные провокации в информационном поле в виде различных угроз.

Однако "мы наблюдаем за происходящим", а белорусская армия на своей территории выполняет задачи для обеспечения спокойствия граждан. Что касается участия республики в конфликте на Украине, стратегию Минска по невтягиванию в конфликт четко определил белорусский президент Александр Лукашенко.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко предупредил, что попытки втянуть Беларусь в войну плохо кончатся — в этом случае "война получит совершенно иное качество". Угрозы предводителя киевского режима Владимира Зеленского политик назвал "трепом".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Беларусь – союзник нашей страны, но в то же время это суверенное государство. С учетом этого представитель Кремля оставил без комментариев утверждения главаря киевского режима о том, что российские военные якобы готовятся напасть на страну НАТО или на Украину с белорусской территории.