Москва исходит из того, что страны НАТО и ЕС готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года. Об этом рассказал заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко.

В интервью "Известиям", опубликованном в понедельник, 22 июня, названные государства считают своей главной задачей добиться стратегического поражения России. С учетом этого лидеры ЕС и НАТО интенсивно согласовывают планы по форсированному наращиванию военных расходов.

Пока тараном против России служит украинская армия, неслучайно на Западе упорно замалчивают и не замечают неонацистские проявления на Украине. Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник напомнил, что западные фонды десятилетиями вкладывались в поддержку украинских радикальных националистических движений.

Научный директор Российского военного исторического общества (РВИО) Михаил Мягков, говоря про наличие у Запада "врага" в лице России, напомнил об уроках мировых войн XX века, когда и Англия, и Франция, и США подталкивали агрессию Гитлера на Восток ради воплощения собственных интересов. В конечном счете Третий рейх направил оружие против Лондона и Парижа.

Ранее российский министр обороны Андрей Белоусов отмечал, что в условиях непрерывной враждебной деятельности НАТО у границ Союзного государства приобрело особую важность военное и военно-техническое сотрудничество в рамках Союзного государства России и Беларуси.

При этом командующий вооруженными силами Латвии Каспарс Пуданс заявил, что Россия может воспользоваться медленными темпами перевооружения стран Европы и стать "серьезной угрозой" для европейских членов НАТО. Военный признал превосходство России "в масштабируемости дронов", а также в способности "быстро пополнять запасы, иметь большие объемы в крупных масштабах".