Нападение на детский лагерь в Туве: пострадали 14 детей

14 несовершеннолетних пострадали в результате нападение дебошира на детский лагерь в Туве.

Инцидент произошел 21 июня в лагере "Орленок" на озере Чагытай. 24-летний пьяный житель Кызыла пробрался на территорию лагеря, избил палкой детей и поломал мебель.

Дебошира задержали сотрудники лагеря до прибытия полиции. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве, сообщили в региональном главке СКР. Известно, что ранее мужчина не был судим.

Пострадавшим детям назначили судебно-медицинские экспертизы, чтобы установить тяжесть вреда здоровью.