Подведены первые итоги переговоров США и Ирана в Швейцарии

Посредники объявили о завершении первого раунда переговоров США и Ирана в швейцарском Бюргенштоке.

Пакистан и Катар отметили достигнутый прогресс и "конструктивную атмосферу", передает ТАСС. Сообщается, что Иран и США согласовали выход на финальное соглашение, на которое стороны выйдут в течение двух месяцев.

"Между сторонами налажена линия связи для предотвращения инцидентов и недопонимания с целью обеспечения безопасного прохождения торговых судов через Ормузский пролив", - говорится в совместном заявлении, опубликованном МИД Катара.

Технические переговоры по всем вопросам продолжатся до конца недели.

Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании дистанционно 18 июня. Документ предполагает немедленное прекращение огня на всех фронтах, снятие морской блокады и восстановление судоходства через Ормузский пролив.