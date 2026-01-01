Дорогие процедуры стали доступны бесплатно по ОМС

В базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2026 году включили 14 новых методов лечения.

Теперь множество дорогостоящих процедур стали доступны бесплатно – пациентам не нужно оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования, рассказал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.

"В этом году мы сделали серьезный шаг вперед", - сказал он в интервью РИА Новости.

В частности, в базовую программу внесен метод, который ранее относился к разделу II высокотехнологичной медицинской помощи.

Ранее Минздрав России включил в полис ОМС хирургическое лечение ожирения.