Собянин сообщил об отражении новой атаки БПЛА на Москву

Количество украинских беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся долететь до Москвы с вечера 21 июня до утра 22 июня, достигло 70. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как сообщил Собянин в своем официальном MAX-канале, дроны Вооруженных сил Украины уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Из соображений безопасности скорректирован режим работы аэропортов столичного авиационного узла. Как уточняет Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), аэропорт Шереметьево ограничил прием и отправку рейсов, а Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов отметил эффективность системы ПВО вокруг Москвы. Полученный столицей опыт необходимо применить в более широком масштабе в рамках единой системы противовоздушной обороны, подчеркивал глава Минобороны.