Грозовые дожди и похолодание: Москву ждет ухудшение погоды

Атмосферный фронт, который приближается к столичному региону с северо-запада, сформирует облачную с прояснениями погоду и вызовет дожди. Об этом предупредил в понедельник, 22 июня, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Как рассказал эксперт, которого цитирует RT, температурный фон в Москве и Подмосковье пока останется немного выше климатической нормы, однако пройдут дожди, местами — грозовые ливни.

Это подтвердила и метеоролог Татьяна Позднякова. Она написала в своем MAX-канале, что днем 22 июня "дождя будет много": местами суточная сумма осадков достигнет 15-17 миллиметров, что составляет около 20% месячной нормы. После этого осадки возьмут паузу на два дня.

Специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин предупредил в интервью 360.ru, что с четверга, 25 июня, в столичный регион снова придут осадки и грозы, а столбики термометров снизятся до 16-21 градуса днем и до 8-14 градусов ночью.

Начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в интервью "Радио 1" предупреждал, что настоящая жара откладывается как минимум до июля. Тепло пытается пробиться с юго-запада, со стороны Беларуси, но делает это крайне медленно.