Жители всей России отдают дань уважения героям и жертвам ВОВ

В России - День памяти и скорби. 85 лет назад нацистская Германия напала на Советский Союз. Это стало началом самой разрушительной и кровопролитной войны в истории человечества. Трагедия вошла в каждый дом, в каждую семью.

22 июня в 4 часа утра - без объявления войны - немецкая авиация начала сбрасывать бомбы на советские города и аэродромы вдоль западной границы. Подразделения Вермахта открыли артиллерийский огонь и пошли в наступление.

Великая Отечественная война продолжалась 1418 дней и ночей. Завершилась полным разгромом нацистской Германии 9 мая 1945 года. По разным оценкам историков, погибли от 26 до 50 миллионов наших граждан. Советский народ спас мир от нацистов, и сегодня мы чтим бессмертный подвиг предков, храним эту память для будущих поколений.

Жители всей страны отдают дань уважения героям и жертвам Великой Отечественной войны. В полдень Владимир Путин возложит венок к Могиле Неизвестного солдата.

И по традиции у Вечного огня в Александровском саду в четыре часа утра началась всероссийская акция "Вахта памяти". Более трёх с половиной тысяч человек собрались этой ночью у стен музея Победы на Поклонной горе. А у Главного храма Вооружённых сил в Кубинке более трёхсот военнослужащих выстроились в виде цифр 1418 - по количеству дней войны.

В Дагестане зажгли огненную картину, символизирующую преемственность поколений. Из 20 свечей выложили изображение двух воинов - участников Великой Отечественной и спецоперации. В Херсонской области акция возле мемориала в честь подвига моряков - артиллеристов, которые в сентябре 1941-го остановили прорыв фашистских войск в Крым. В Белгородской области из 10 тысяч свечей создали композицию с танком Т-34, каской и журавлями.

Траурные акции проходят и за рубежом. В Нидерландах на мемориале "Советское поле славы", где покоятся 865 воинов, зажгли свечи памяти. Огненные картины и слова "Помним" выложили в Мексике, Аргентине, Израиле, Болгарии.