Патриарх Кирилл посетил Мемориальный комплекс "Брестская крепость - герой"

Ранним утром 22 июня 1941 года бомбардировке немецкой авиации подверглась Брестская крепость, в которой на тот момент находились примерно 7 тысяч советских воинов. Нападение было внезапным, немецкое командование рассчитывало захватить это оборонительное сооружение в течение нескольких часов, но 45-ая дивизия вермахта застряла у стен крепости на неделю. Брест стал символом мужества, героической стойкости и доблести советских воинов.

Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Свято-Воскресенском соборе. Затем посетил Мемориальный комплекс "Брестская крепость - герой", где совершил заупокойную литию.

Некоторые страны пытаются переписать историю, вычеркнуть подвиг наших предков, спасших мир от нацизма. Мы не должны допустить этого. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин у стен крепости. Там прошел митинг-реквием, приуроченный к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Под звук метронома присутствующие почтили минутой молчания память советских солдат и офицеров, мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной.