"Круче, чем белые розы или устрицы": Волочкова призналась, что Сулейман Керимов покорил ее шпинатом

Анастасии Волочковой уже 50 лет. Балерина не замужем, живет одна в роскошном особняке. Балерина уверяет, что состоит в романтических отношениях, но при этом подчеркивает, что это мимолетная связь.

По словам артистки, у нее слишком высокие требования к мужчине. Муж должен обладать сравнимой с ее силой духа, волей, достоинством, сексуальностью и способностью защищать. Такого человека балерина встретила лишь однажды. Тот роман она вспоминает до сих пор.

Речь идет о предпринимателе Сулеймане Керимове. Волочкова говорит, что бизнесмен единственный, кто точно соответствовал всем критериям, и она могла бы выйти за такого мужчину замуж. Вот только когда Керимов позвал Волочкову замуж, оказалось, что он предложил балерине стать второй женой. Это Анастасию не устроило.

Сейчас балерина с нежностью вспоминает о роскошных подарках миллионера. Но не букетами и путешествиями Сулейман покорил сердце танцовщицы.

"Я мечтала о любви с девяти лет. Уже когда пришла в Академию балета, хотела белое платье, розы. Самый роскошный букет мне Сулейман подарил. Он снял Большой театр для закрытого банкета, чтобы со мной познакомиться", — призналась в откровенном интервью Артему Сорокину Анастасия.

Керимова артистка называет человеком "другого масштаба". Таких жестов, как от него, Волочкова не получала ни от одного мужчины.

"Сулейман позвонил в антракте, когда я танцевала в Баку, сказал: „Улетаем в ОАЭ сегодня ночью“. Весь самолет был усыпан роскошными разноцветными розами. А еще мы не улетали в Москву три часа, чтобы мне успели принести любимый шпинат. Этот поступок для меня круче, чем белые розы или устрицы", — с восхищением вспомнила экс-прима Большого театра.