Политический скандал между Украиной и Польшей набирает обороты

Политический скандал между Варшавой и Киевом набирает обороты. Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес президента Польши, заявив, что его негативная риторика может плохо закончиться. А также неудачно сыронизировал над именем Навроцкого. Конфликт начался после решения главаря киевского режима присвоить подразделению ВСУ имя героев запрещенной в России Украинской повстанческой армии*, ответственной за массовые убийства на Волыни.

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* Организация признана в России экстремисткой и запрещена