В Оренбурге жители переплывали улицы, чтобы добраться до дома

Сильные дожди прошли в Оренбурге и области. В результате оказались затоплены дороги и улицы сразу в нескольких населенных пунктах и садовых товариществах.

Люди фактически переплывали улицы, чтобы добраться до дома. Ещё несколько дней назад синоптики предупреждали, что может быть побит исторический рекорд по количеству осадков за июнь.

Местные жители публикуют в соцсетях кадры последствий разгула стихии. Особенно тяжёлая ситуация сложилась в посёлках Крона и Пригородный. По словам местных жителей, там десятки автомобилей ушли под воду. Автовладельцы были вынуждены забираться на крыши своих машин, чтобы выбраться со своих затопленных участков.