Эксперт объяснила правила ночного зачисления зарплат

Если зарплата перечислена вовремя, но поступила на счет ночью, это не считается нарушением.

Трудовое законодательство не регламентирует, в какое время зарплата должна поступать на счет, сообщила RT руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group Юлия Исакова. Самое главное – денежные поступления должны быть не реже, чем каждые полмесяца.

Ночное зачисление зарплаты чаще всего связано с особенностями работы банков и платежных систем.

"Если бухгалтерия направила платежные документы вечером, фактическое зачисление зарплаты может произойти уже ночью или на следующий день", - объяснила эксперт.

Ранее Росстат сообщил, что среднемесячная зарплата россиян за 15 лет выросла почти в 5 раз – с 21 тысячи рублей до 100 тысяч рублей.