ФСБ задержала агента киевского режима в Воронеже

Сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) задержали по подозрению в государственной измене 21-летнего жителя Воронежа, завербованного украинскими спецслужбами.

Как уточнили в понедельник, 22 июня, в Центре общественных связей спецслужбы, киевский режим поручил своему агенту наблюдение за военными объектами в Московском регионе.

Наряду с этим задержанный подыскивал в интернете людей для содействия украинским спецслужбам и участвовал в работе украинских кол-центров, специализирующихся на мошенничестве в отношении граждан России.

Мужчина признал свою вину, сейчас он находится под арестом.

Ранее в Оренбургской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность агента украинских спецслужб. Сведения, которые он передавал своим кураторам, враги собирались использовать для нанесения ударов беспилотниками по территории России.

В Ярославской области задержали мужчину, готовившего по заданию украинских спецслужб теракт на железной дороге. В ФСБ уточнили, что злоумышленника взяли с поличным при попытке заложить самодельную бомбу на пути.