Латвийским властям не удается реализовать инициативу по изъятию названий российских и белорусских населенных пунктов с дорожных знаков и указателей. На это посетовали в Министерстве транспорта Латвии.

Как уточнил директор министерского департамента дорожной инфраструктуры Таливалдис Вецтиранс, еще весной прозвучало предложение заменить дорожные знаки и таблички, содержащие названия городов России и Беларуси, например, указатели на Москву и Витебск. Однако "решения пока нет" и "мы действуем осторожно".

По сведениям Latvijas Sabiedriskais Medij, камнем преткновения стало общественное мнение: властям не удается убедить население, значительную долю которого составляют русскоязычные, в необходимости избавиться от названий российских и белорусских городов.

Антироссийский настрой латвийских властей ранее вылился в предложение запретить все автобусные пассажирские рейсы в Россию и Беларусь, а также транзитные пассажирские перевозки. Минтранс Латвии уверяет, что подобное ограничение "соответствует Конституции и оправданно в "демократическом обществе".

Тем временем в Службе внешней разведки России разоблачили планы массового уничтожения военных мемориалов в Латвии — местные власти решили омрачить празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Один из "поисковых отрядов" согласился "за разумную плату" надругаться над могилами и сфабриковать протоколы раскопок об отсутствии следов захоронения.