У берегов Севастополя произошло семь землетрясений

Серия землетрясений произошла в Черном море у берегов Севастополя.

Всего было зафиксировано семь подземных толчков, два из которых были ощутимыми для жителей Севастополя. Они сопровождались форшоками и афтершоками: в 06:14 - магнитудой 3,7 в 08:48 - магнитудой 4,4.

По словам губернатора города Михаила Развожаева, не исключена вероятность повторных толчков. Разрушений в Севастополе нет.