Конфликт между Киевом и Варшавой, спровоцированный националистическими решениями украинских властей, набирает обороты. Предводитель киевского режима Владимир Зеленский опустился до угроз в адрес президента Польши Кароля Навроцкого.

После того, как Навроцкий лишил Зеленского высшей польской государственной награды, ордена Белого орла, в связи с недопустимыми шагами Киева по героизации нацизма, утративший легитимность президент Украины обвинил польского лидера в стремлении вести "политическую борьбу в принципе внутри своего государства за счет поднятия настроения ненависти к украинцам". Главарь киевского режима заявил, что это "плохая история", которая "закончится плохо" для Навроцкого.

Зеленский позволил себе и оскорбительные высказывания об имени президента Польши: "Кароль — это не должность его, это его имя, правильно? Все-таки у него не монархия, а демократия, поэтому нужно немного выстраивать отношения с Украиной" (цитаты по ТАСС).

Между тем официальная Варшава ясно дала понять, что конфликт из-за героизации нацизма не ограничится отзывом государственных наград. Как заявлял Навроцкий, своими действиями Зеленский доказал, что Украина не готова стать частью Евросоюза, ведь "в европейской семье", куда так стремятся попасть украинские власти, "бандитов и убийц, которые уничтожали детей и женщин, невозможно восхвалять".

Глава польского кабмина Дональд Туск, в свою очередь, назвал высказывания Зеленского неумными и попенял украинским властям на отсутствие исторического мышления и эмпатии. Тем не менее, премьер Польши подтвердил, что пока помощь киевскому режиму в конфликте с Россией в интересах Варшавы.