Спасатели рассказали о результатах дополнительных поисков Усольцевых

Поисковики прошли еще более 50 квадратных километров тайги в Красноярском крае, но пропавшую семью Усольцевых так и не обнаружила.

Мероприятия проходили с 17 по 21 июня, в них принимали участи четыре человека и две единицы техники, сообщили в пресс-службе "Спасателя".

4 июня следователи возобновили масштабные поиски пропавшей в сентябре прошлого года семьи Усольцевых.

В зоне поиска были обнаружены вещи, их отправили на экспертизу, чтобы установить принадлежность. Источник ТАСС сообщает, что речь может идти о части палки для скандинавской ходьбы.