Власти Крыма запретили принимать детские группы в лагерях и санаториях

В Крыму временно запрещено бронировать места и принимать детские группы в лагерях, санаториях и других местах размещения. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Аксенов.

Указанный запрет установлен на период с 22 июня до 1 сентября. Он касается детских лагерей и оздоровительных организаций, гостиниц, пансионатов и других средств размещения, если дети приезжают для участия в туристических, спортивных или других организованных мероприятиях.

Сергей Аксенов уточнил в своем MAX-канале, что указанные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности. Глава Крыма призвал общественность отнестись с пониманием к установленным ограничениям.

Ранее сообщалось, что власти Крыма ввели новую схему движения поездов дальнего следования на фоне участившихся атак ВСУ на железнодорожную инфраструктуру полуострова. Из соображений безопасности составы будут курсировать преимущественно в светлое время суток – с 5 до 23 часов. При этом изменения не затронули пригородное сообщение в регионе.

Между тем крымские и федеральные власти продолжают решать проблему снабжения топливом жителей и гостей полуострова. Сергей Аксенов пообещал, что туристы из других регионов, выезжающие с территории Крыма, будут обеспечены бензином — для этого определены конкретные заправки и организована горячая линия.