В Госдуме предложили неожиданную корректировку ЕГЭ

Начало Единого государственного экзамена следует сдвинуть с 10 часов утра на полдень — это поможет снизить уровень стресса у школьников. Такое мнение высказал депутат Госдумы Александр Аксененко.

В обращении к Министерству просвещения России с соответствующей инициативой парламентарий отметил, что из-за раннего начала экзаменов учащиеся не высыпаются, особенно если живут далеко от пунктов проведения ЕГЭ. Это ухудшает концентрацию внимания и может негативно сказаться на результатах экзамена.

В Минпросвещения заявили, что пока не получали предложение Аксененко, пишет "Коммерсантъ".

Предлагаемые корректировки не затрагивают суть и содержание ЕГЭ, хотя в обществе не стихают дискуссии об эффективности такой формы проверки знаний. Бывший министр образования России, президент РУДН и один из создателей ЕГЭ Владимир Филиппов назвал неожиданный подводный камень отмены экзамена. Эксперт предупредил, что это привело бы к возвращению платных подготовительных курсов при учебных заведениях и практики поступления в вузы по протекции.

При этом Рособрнадзор отказался отменить Единый государственный экзамен для победителей олимпиад в школах. Руководитель ведомства Анзор Музаев заявил, что для таких учащихся "преодолеть порог в 80 баллов не стоит ничего", да и жалобы от олимпиадников на обязанность сдавать ЕГЭ на общих основаниях в компетентные ведомства не поступают.