Британский премьер объявил об отставке: но еще поработает

Премьер-министр Великобритании объявил, что уходит в отставку. Правда, покинет кабинет он не сегодня.

"Решение, которое я принял, было о том, чтобы поставить страну, которую я люблю, на первое место. Именно поэтому я ухожу с поста лидера Лейбористской партии. Сегодня утром я разговаривал с Его Величеством королем, чтобы сообщить ему о своем решении", - заявил Стармер.

Процесс формирования нового правительства должен начаться только 9 июля и продлится до осени. Это нужно для плавной передачи власти новому кабинету министров.

Ожидается, что новым премьер-министром королевства станет мэр Манчестера Энди Бернэм.