Погибшая в автокатастрофе 24-летняя Марьям Мамедова стала донором для шестерых человек

Погибшая в страшной автокатастрофе Марьям Мамедова спасла шесть жизней. Девушке было всего 24 года, после ДТП медики зафиксировали у нее смерть мозга, но сердце еще билось.

Трагедия произошла 12 июня около девяти часов вечера на проспекте Бабека в Баку. Маршрутный автобус марки Iveco протаранил легковушку Chery. Марьям была пассажиром автомобиля. Три дня врачи боролись за ее жизнь, но в ночь на 15 июня девушка скончалась в больнице.

"В результате ДТП она получила черепно-мозговую травму. После госпитализации была констатирована смерть мозга", — рассказал родственник погибшей Ниджат Алиев.

Мамедову похоронили в Гяндже. А после панихиды стало известно, что Марьям стала донором и спасла жизни шести человек. Родители девушки сообщили, что ее сердце и другие органы были пожертвованы тяжелобольным людям. Для семьи это решение было тяжелым, но сама Мамедова при жизни говорила, что именно так бы распорядилась своим телом, если бы попала в беду.

Марьям была сестрой популярного блогера Нармин Алиевой. В своем блоге Нармин почтила память сестры и отметила ее исключительную доброту.

"Доброе сердце моей сестры и несколько ее органов подарили жизнь шестерым людям. Благодаря этому дару сегодня какая-то мать сможет вновь обнять своего ребенка, какой-то отец вернется к своей семье, а кто-то из молодых людей получит шанс продолжить жить", — написала Алиева.