Какие технологии применяют при строительстве "Достоевской" Кольцевой линии

В Москве реализуется один из сложных проектов метростроения. На старой Кольцевой линии возводят станцию Достоевская. Это самый центр города, поэтому строителям приходится применять необычные решения, в частности, горнопроходческий метод.

Бригада метростроителей на глубине нескольких десятков метров под землей пробиваются сквозь неподатливую породу. Воздух здесь прогревается до двадцати пяти градусов, а из-за обилия грунтовых вод и высокой плотности инженерных коммуникаций, возможно использовать лишь ручные инструменты и малую технику. Так проходит сооружение верхнего свода будущего тоннеля.

"В данный момент сооружается верхний полусвод, скорость проходки около 10 полуколец в месяц. Диаметр данных полуколец - 13,5 метров. Известняк повышенной прочности, поэтому достаточно тяжело поддаётся разработке, но тем не менее – строители герои. Работают на износ, себя не жалеют", - рассказал Роман Гульщик, руководитель строительства АО "Мосинжпроект".

Участок находится в центре города, поэтому работы ведутся по классическому горнопроходческому методу. Материалы и техника подаются сюда через шесть рабочих стволов. Ими же пользуются и строители, чтобы попасть под землю. В будущем несколько из них будут служить вентиляционными шахтами, а остальные закроют. На заливку только одного потребуется более тысячи двухсот кубометров бетона. Сейчас специалисты сооружают и обустраивают опоры в четырёх обходных тоннелях, которые необходимы для безостановочной работы кольцевой линии.

"Сооружены так называемые "быки-устои" с металлоизоляцией. В последующем на них опирается чугунная обделка. Будут сооружены верхние строения пути, будут проложены кабельные линии, будет поднята так называемая тяга, и мы приступим непосредственно к интеграции существующей кольцевой линии", - сообщил Юрий Мамычев, заместитель директора по строительству АО "Мосинжпроект".

Каждый элемент чугунного полукольца весит порядка восьмисот килограммов, к потолку их поднимают лебёдками, затем крепят временными болтами. Построить метро здесь хотели ещё более 70 лет назад, но тогда технологии отступили перед подземной стихией. Зато сегодня строителям помогла советская недостроенная площадка - она идеально подошла под современные стандарты. Это позволило быстрее проложить так называемые горизонты - тоннели, расположенные на разной глубине. Всего их три, и у каждого своё предназначение.

В разгрузочный пункт на глубине 54-х метров с верхних уровней попадает порода, которую специальная машина грузит в вагонетки. Затем так называемые вагоны отправляют на поверхность. В течение часа их количество может достигать 15.

К "Достоевской" проведут уникальный траволаторный переход длиной около двухсот пятидесяти метров. Он свяжет вестибюль со спорткомплексом "Олимпийский". Эта станция - один из самых сложных проектов в столичном метро. С её появлением тысячи москвичей смогут выбирать более удобные маршруты поездок.

Обходные тоннели запустят в 27 году, а полностью горнопроходческие работы завершат в 29-м. Финал масштабной стройки и пуск новой станции намечены на 2030 год.