Жители целого СНТ пытались поймать дикообраза Шипа: помогли опытные рыболовы

От автомобильного гудка необычный для здешних широт зверь в страхе убегает. Жители СНТ Аист, подъезжая к участку, увидели настоящего дикобраза. Внушительных размеров грызун с мощными иглами пытался пересечь дорогу, но испугался и скрылся в кустах. А вот местные, как ни странно, непрошенного гостя не боятся.

А хозяин, между тем, искал беглеца круглые сутки. Ведь дикообраз по кличке Шип – любимец Игоря Кузьмина, владельца целого питомника. У него 80 собак породы хаски, куры, петухи, козлы. Нашлось место и паре экзотических животных

Колючка третий день не ест. Без своего друга, который сбежал, практически не выходит из домика. А вот соседи Игоря после пропажи питомца стали присылать многочисленные видео с беглецом в общий чат. Что позволило Игорю выйти на след дикобраза.

Спустя неделю, когда история получила огласку, на поимку зверя вышли все неравнодушные жильцы ближайших СНТ. И глубокой ночью, когда Шип пересекал участок соседей, два опытных рыболова, наконец, поймали беглеца сетью.

Теперь Шип дома, а Игорь планирует в ближайшее время укрепить вольер, чтобы колючие друзья семьи из родного дома больше не убегали.