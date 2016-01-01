Мать умершей в 35 лет звезды "Звонка" Дэйви Чейз рассказала, почему жизнь актрисы пошла под откос

Голливудская актриса Дэйви Чейз, прославившаяся ролью Самары в "Звонке", скончалась 17 июня. Ей было всего 35 лет. В последние месяцы жизни актриса бродяжничала на улицах Лос-Анджелеса.

Причиной смерти Дэйви стали менингит и сепсис. Она попала в больницу в тяжелом состоянии, организм актрисы был сильно истощен, она весила чуть больше 30 килограммов.

Чейз стала бездомной после ссоры с родственниками из-за пристрастия к алкоголю и запрещенным веществам. В прошлом году менеджер актрисы Джон Райан и ее сводная сестра наняли частного детектива, чтобы найти Дэйви. Близкие хотели отправить актрису в реабилитационный центр, но не успели это сделать.

Почему звезда кино сдала бездомной, рассказала ее мама Кэти. Женщина призналась, что не видела дочь с 2019 года. Кэти хотела спасти страдавшую от зависимостей Дэйви, но не знала, где она находится. Мать актрисы регулярно просматривала списки найденных неопознанных тел, она всеми силами искала девушку, предполагая худшие варианты.

Проблемы Чейз с наркотиками начались после травмы спины, которую она получила в результате аварии на мотоцикле в 2016 году. Актриса попала в плохую компанию и ее жизнь пошла под откос.

"Она искала наркотики и тусовалась с плохими людьми. Я никогда не выгоняла дочь из дома. Она хотела свободы, а эти люди подсадили ее на наркотики. Это было начало", — поделилась Кэти.

Мама актрисы заявила, что запрещенные препараты сыграли роковую роль в судьбе Дэйви. "Моя дочь будто сошла с ума. Я действительно думала, что с ней что-то не так", — отметила Кэти в беседе с US Magazine.

Напомним, Дэйви Чейз начала сниматься в кино, когда ей не было и десяти лет. Ее карьера стартовала с сериала "Сабрина - маленькая ведьма". Затем актриса отметилась в таких культовых многосерийных фильмах как "Зачарованные" и "Скорая помощь". Однако именно Самара — девочка, вылезающая из телевизора — прославила а Дэйви на весь мир.