Отставка британского премьер-министра Кира Стармера — это важный сигнал и для других разжигателей войны в Европе. Такое мнение высказал в понедельник, 22 июня, спецпредставитель президента России, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Вслед за сообщением Стармера о решении покинуть пост лидера правящей в Великобритании Лейбористской партии Дмитриев напомнил, что "более года призывал его к этому шагу, фиксируя его провокационный курс на разжигание войны".

Указал российский политик и на множественные проколы Стармера, включая "провалы в миграционной политике и рост преступности, ошибки в энергетике и экономике" (цитаты по ТАСС).

Напомним, в феврале Дмитриев посоветовал Стармеру решиться наконец на отставку и "просто сделать это" на фоне скандала с назначением британским послом в США Питера Мандельсона, который водил дружбу с финансистом-педофилом Джеффри Эппштейном.

Скептически высказывался в адрес британского премьера и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как отмечал представитель Кремля, вполне можно констатировать и согласиться с тем, что "Страмер — это не Черчилль, действительно".