Россиянам напомнили про наказание за похороны питомца в лесу или на даче

Действующие в России ветеринарно-санитарные правила содержат четкий запрет на самостоятельное захоронение биологических отходов, к которым относятся и останки умерших животных. Об этом напомнила в понедельник, 22 июня, кандидат юридических наук, старший преподаватель юридического факультета Финансового университета при правительстве России Марина Пронина.

Как указала специалист, самостоятельные захоронения скончавшихся домашних питомцев грозят экологическими проблемами — обычный человек не в состоянии оценить риски и последствия таких действий, например, не зная направления подземных грунтовых вод. По этой причине нельзя закапывать умерших животных даже на собственных дачных участках, а также во дворах и в лесу.

Закон предписывает обращаться в специализированную ветеринарную службу для проведения кремации или утилизации. При этом допускается индивидуальный протокол, когда прах животного возвращают владельцу, однако и его нельзя закопать или развеять произвольно, на собственное усмотрение. Разместить урну с прахом можно только на специально отведенных для этого участках.

Нарушение санитарных норм обернется для граждан штрафом в размере от четырех до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц наказание рублем составляет 20-40 тысяч рублей. Индивидуальным предпринимателям грозит штраф до 50 тысяч рублей или принудительная приостановка работы на срок до 90 суток, а для юридических лиц предусмотрены штрафные санкции до 700 тысяч рублей, рассказала Пронина в эфире радио Sputnik.

Ранее заместитель председателя думского комитета по ЖКХ Сергей Колунов предупреждал, что кормление голубей и других птиц рядом с жилыми домами грозит обернуться серьезными штрафами. Парламентарий подчеркивал, что подобные действия могут расцениваться как создание угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию.

Тем временем из-за участившихся случаев нападения собак на людей в Госдуме решили ужесточить наказания для владельцев домашних животных. В предложенных поправках содержится норма, согласно которой хозяин собаки может сесть в тюрьму, если его питомец растерзает кого-то насмерть.