В Крыму организовали плановый вывоз детей из "Артека"

Минпросвещения при содействии спецслужб организует плановый вывоз детей из лагеря "Артек" в Крыму.

Дети будут в безопасности на всем пути к местам постоянного проживания, сообщили в ведомстве.

Всю информацию семьи получат в индивидуальном порядке. Детям предложат альтернативные варианты отдыха в других российских регионах.

Ранее в Крыму приостановили прием детей в лагеря из соображений безопасности с 22 июня по 1 сентября. Ситуация с приостановкой отдыха детей в Крыму находится на контроле. Создан оперативный штаб.

Также отменен заезд во Всероссийский детский центр "Алые паруса".