Влад Топалов огорошил признанием о жизни с Региной Тодоренко

Экс-солист группы Smash!! и ведущая шоу "Орел и решка" поженились в 2018 году. И вскоре на свет появился их первенец — сын Майкл. Через четыре года Регина подарила Владу второго наследника, которого назвали Мирославом. А осенью 2025-го в семье родился третий мальчик, Федор.

Влад и Регина не раз признавались в интервью, что проходили разные этапы за время своего брака. Пара сталкивалась с кризисами в отношениях, но всегда находила выход. Сейчас певец и ведущая живут душа в душу. Но, как признался Топалов, оказывается, его друзья до сих пор не приняли Тодоренко.

"Чужая семья — потёмки. Это всё так индивидуально! Даже мои ближайшие друзья, с которыми я дружу 30 лет, не понимают нашу пару с Региной. Я бы сказал, что, наверное, не принимают", — огорошил признанием экс-солист группы Smash!! в эфире шоу "Ставка на любовь".

Сам же Влад не жалуется на жизнь с Региной. Как признался артист, у него очень сложный характер, а у жены — легкий. Так они и дополняют друг друга. "Тугой, тяжёлый. Региша во многом меня дополняет, делает меня добрее, светлее. У Регишки, наоборот, характер слишком взрывной… Мы работаем над отношениями. Это тяжёлый, большой труд", — отметил Топалов.

Затронул певец и тему последнего кризиса в семье. Минувшей весной супруги рассказали, что едва не развелись. Спасти брак помог простой, но очень действенный способ — певец и телеведущая стали устраивать романтические свидания.

"Оказалось, это не так уж и просто — вспомнить себя в первые месяцы знакомства и говорить друг с другом не только о детях. Именно такие свидания возвращают тот крепкий фундамент, на котором и держатся отношения", — поделился опытом Влад.