Российские бойцы в ходе специальной военной операции поразили объекты нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также склады горючего.

Как уточнили в понедельник, 22 июня, в Министерстве обороны России, все перечисленные объекты использовались Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Объектами для ударов стали также места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Ранее сообщалось, что в ответ на военные преступления киевского режима против мирных жителей и гражданских объектов ВС России нанесли удары возмездия, поразив десять предприятий по выпуску продукции военного назначения и три ТЦК (украинский аналог военкомата).

Вслед за этим российская армия ответила на теракты ВСУ применением высокоточного оружия наземного и воздушного базирования, а также беспилотников большой дальности. Украинские СМИ писали о взрывах в Киеве, Сумах, Полтаве и Чернигове.