Киру Стармеру после ухода с постов лидера Лейбористской партии и премьер-министра Великобритании придется искать новую работу. Перспективы трудоустройства политика обсудили в соцсетях официальный представитель МИД России Мария Захарова и главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

Представитель внешнеполитического ведомства предположила, что Стармеру "не стоит рассчитывать на работу в RT", однако для уточнения спросила у Симоньян, не найдется ли для отставного британского премьера полставки, "хотя какой из него обозреватель".

Симоньян в ответ подтвердила, что Стармер — "обозреватель никакой действительно". В качестве допустимого варианта руководитель "России сегодня" предложила физический труд: "А вот газонокосильщиком возьмем, в Англии бесподобные газоны".

Между тем журналисты, присутствовавшие при оглашении Стармером решения об отставке, отмечают: премьер-министр завершил свою речь дрожащим голосом. Что касается планов на будущее, политик пообещал "уделять больше времени самой важной работе: быть лучшим мужем <…> и быть лучшим отцом" (цитаты по РИА Новости).

Об отставке Кира Стармера ранее высказался спецпредставитель президента России, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Он напомнил, что "более года призывал его к этому шагу, фиксируя его провокационный курс на разжигание войны", а также указал на множественные проколы британского премьера в экономике, миграционной политике и прочих областях.