Руслан Нигматуллин и его 23-летняя жена ждут ребенка

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин скоро станет многодетным отцом. 23-летняя жена футболиста Эвелина ждет ребенка. О грядущем пополнении в семье рассказал сам спортсмен.

"Мы в статусе будущих родителей. Для меня это очень круто. Конечно, я думал о том, как буду себя ощущать в этой роли, ведь у меня уже есть внучка, я дедушка. Но готовиться стать отцом — это невероятное чувство", — поделился 51-летний голкипер.

В ожидании рождения третьего ребенка спортсмен чувствует невероятный подъем сил и признается, что каждый день теперь наполнен особым смыслом. "Думаю, есть ли у меня энергия, ресурсы, а потом понимаю — все это появляется. Хочется делать еще больше, чтобы моя семья была счастлива и ни в чем не нуждалась. Это огромный стимул", — признался Руслан в беседе со "СтарХитом".

Со своей второй женой Руслан познакомился в 2023 году. В тот период спортсмен переживал развод. В 2025-м он сыграл свадьбу с красавицей Эвелиной. Жена на 28 лет младше Нигматуллина. Однако футболист уверен, что настоящим чувствам цифры не помеха. Влюбленные не раз подчеркивали, что нашли друг в друге поддержку и понимание.

От первого брака у вратаря есть двое сыновей — Руслан и Марсель. Один из них подарил Нигматуллину внучку.