Любой сменщик Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании едва ли будет демонстрировать иной подход в отношении России. Такой прогноз сделал в понедельник, 22 июня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Комментируя заявление Стармера об уходе с постов лидера лейбористов и главы правительства Великобритании, представитель Кремля назвал британского политика сторонником поддержания отношений с Москвой на нулевом уровне. С учетом этого Кир Стармер ничем примечательным не запомнится.

При этом Песков скептически оценил вероятность кардинальной смены политического курса Лондона в отношении России: "Вряд ли сейчас кто-то на политическом небосклоне Великобритании будет иметь отличную от Кира Стармера позицию в отношении наших двусторонних отношений" (цитаты по ТАСС).

Тем временем журналист Александр Юнашев напомнил в своем MAX-канале, что Кир Стармер стал шестым премьер-министром Великобритании, которому пришлось покинуть свой пост до окончания срока. Многочисленные проколы политика привели к разгрому лейбористов на местных выборах в мае 2025 и 2026 годов — против Стармера ополчились не только политические оппоненты, но и однопартийцы.

В России тем временем обсуждают перспективы трудоустройства Стармера после отставки с высокой должности. Глава медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян отметила, что политик может рассчитывать на место газонокосильщика, поскольку газоны в Англии отменные.