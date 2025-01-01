Угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес Беларуси — это вмешательство во внутренние дела другого государства и посягательство на его суверенитет. На это указал в понедельник, 22 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как рассказал официальный представитель Кремля, президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в ближайшее время планируют контакты, во время которых обсудят и агрессивную риторику Киева.

При этом Песков заверил в полном отсутствии сомнений относительно способности Беларуси защитить и обеспечить свой суверенитет, сообщает ТАСС.

Ранее глава белорусского Минобороны Виктор Хренин заверил, что агрессивная риторика Киева не заставит Минск изменить свою позицию и вмешаться в украинский кризис. Как подчеркнул министр обороны Беларуси, для его страны нет военного смысла втягиваться в конфликт.

При этом в декабре 2025 года президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что республика вынуждена выставлять во вторую линию свои войска на границе с Украиной и усиливать вооружение пограничных подразделений, поскольку "там проблем выше крыши".