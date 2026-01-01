Собянин: Школьники и студенты Москвы участвуют в раскопках на полях сражений ВОВ

Как рассказал в своем канале в Мах Сергей Собянин, сегодня в Москве работает больше 30 школьных и студенческих поисковых отрядов, принимающих участие в раскопках на полях сражений Великой Отечественной войны.

Ребята несколько раз в год отправляются в экспедиции к местам боевых действий: изучают архивные материалы, помогают исследовать места сражений, осваивают основы полевой работы.

Так, останки 27 солдат Красной армии извлекли участники военно-патриотического поискового клуба "Форпост" политехнического колледжа имени Овчинникова. Работа велась совместно с профессиональным поисковым отрядом "Победа".

Также в мае 2026-го останки восьми бойцов подняли воспитанники поискового отряда "Дозор" колледжа автоматизации и информационных технологий №20.

Подробности - в посте мэра.