Виктория Боня раскрыли зарплаты на шоу "Дом-2"

Виктория Боня стала одной из главных звезд "Дома-2". В ее пару со Степой Меньщиковым верили миллионы телезрителей. Но построить семью на реалити Боне не удалось.

Изначально Вика хотела прийти на проект всего на месяц, но жизнь под камерами затянула. Боня провела на "Доме-2" полгода. А потом объявила о своем уходе. Но продюсеры шоу понимали ценность участницы и уговорили ее остаться. Виктории значительно подняли зарплату.

Как призналась модель, ей стали платить шесть тысяч долларов за месяц. По словам Бони, в то время обычным участникам начисляли по три тысячи долларов, а позже — по тысяче. Боне же сохранили такую зарплату на целый год, до самого ее ухода. Когда Вика во второй раз заговорила об увольнении, она очень сильно огорчила продюсеров "Дома-2".

"Они вырезали меня из всего эфира. Меня не было вообще. Когда яркие герои уходят, они снимают про них нарезки, как все было. Про меня не сняли. Они так обиделись на меня, что я ушла", — рассказала Боня в эфире подкаста Анатолия Сульянова на его YouTube-канале.

В наши дни таких гонораров на реалити нет даже у ведущих. Так, Ольга Орлова недавно рассказала, что пошла на "Дом-2" не ради денег.

"Как раз зарплата — это самая непривлекательная часть. Опыт, постоянная импровизация, отношение коллектива — вот за это я очень люблю свою работу. Любить то, чем ты занимаешься и с удовольствием ехать на работу — это очень важно!" — объяснила бывшая солистка группы "Блестящие".