Песков высказался о дефиците топлива и ценах на нефтепродукты

Правительство России предпринимает меры по стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке. В этом заверил в понедельник, 22 июня, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, работа на этом направлении продолжается: "Ведутся соответствующие обсуждения и принимаются необходимые меры".

Что касается перебоев со снабжением Крыма и Севастополя топливом, Песков рассказал про напряженную работу по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима и налаживанию обеспечения населения бензином, сообщает ТАСС.

На этом фоне пресс-служба кабмина сообщила, что вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомства подготовить план мероприятий, направленный на поддержание устойчивости на внутреннем топливном рынке России. Антимонопольщикам предписано продолжать непрерывный мониторинг цен в отрасли и, при необходимости, оперативно реализовывать надлежащие меры.

До того Федеральная антимонопольная служба выдала ряд предостережений экспертам в связи с публичными заявлениями о возможном росте цен на социально значимых рынках. Речь шла о прогнозах аналитиков о подорожании топлива, тиражируемых средствами массовой информации.