Рособрнадзор объявил предостережения 20 вузам

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) объявила 20 высшим учебных заведениям России предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Среди вузов, которым регулятор предложил принять надлежащие меры, оказались Московский авиационный институт (МАИ), Высшая школа экономики (ВШЭ), Московский педагогический государственный университет (МПГУ), Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова Минздрава России.

Полный перечень вузов, которым объявлены предостережения, опубликовал в официальном MAX-канале Рособрнадзора.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях в пилотном проекте по реформе высшего образования — она продлена до 2030 года. Российские вузы переходят на новую систему образования с сентября 2026 года. Форматы "бакалавр" и "магистр" перестанут существовать.

При этом высшие учебные заведения в России скорректировали список вступительных испытаний, предусмотренных для поступления на обучение по 48 направлениям подготовки. Физика становится основным экзаменом для технических направлений, а история — для гуманитарных.