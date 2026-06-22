Россиянка сожгла квартиру в прямом эфире по указанию мошенника

Десять человек были эвакуированы пожарными из задымленного дома на улице Молодогвардейцев в Челябинске. Несмотря на то, что никто не пострадал, одна из квартир сильно выгорела.

Тут-то и выяснилось, что жительница сама стала инициатором пожара. Вначале женщина под руководством мошенника подожгла кровать. Тот в прямом эфире потребовал, чтобы она подбросила в огонь бумаги и ждала как минимум пять минут.

Вот только квартира быстро заполнилась едким дымом. Хозяйке стало плохо, она сбежала. При этом мошенник требовал, чтобы женщина оставалась на месте до последнего, передает "МК".

По некоторым данным, до того, как поджечь квартиру, хозяйка недвижимости перевела телефонному мошеннику 40 тысяч рублей. Женщина устроила пожар, надеясь получить крупную страховую выплату.

Ранее 88-летний мужчина перехитрил телефонных мошенников. Схема классическая: якобы дочь попала в ДТП, срочно нужно три миллиона, чтоб избежать уголовного дела. Пожилой москвич сразу все понял, даже смог сторговаться до 400 тысяч рублей, а после разговора вызвал полицию.