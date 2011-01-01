Кот Ларри живет в резиденции британского премьера с 2011 года. За это время он уже был свидетелем смены пяти глав правительств Великобритании: Дэвида Кэмерона, Терезы Мэй, Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риши Сунака.

Котика взяли из приюта, у него есть официальная должность главного мышелова при секретариате британского кабинета министров. Более того, у Ларри имеется собственные соцсети, в которых время от времени появляются саркастические сообщения.

Разумеется, отставка Кира Стармера не прошла мимо Ларри. "Если верить слухам, вскоре я буду жить уже при седьмом по счету премьер-министре. Если так будет продолжаться, я перестану даже пытаться запоминать их имена", - язвительно "сообщил" Ларри на страничке в Х.

Напомним, что Кир Стармер стал шестым премьер-министром Великобритании, которому пришлось покинуть свой пост до окончания срока. Многочисленные проколы политика привели к разгрому лейбористов на местных выборах в мае 2025 и 2026 годов — против Стармера ополчились не только политические оппоненты, но и однопартийцы.

Тем временем в России обсуждают перспективы трудоустройства Кира Стармера после отставки с высокой должности. Глава медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян отметила, что политик может рассчитывать на место газонокосильщика, поскольку газоны в Англии отменные.