В Москве опровергли фейк о взрыве СВУ в руках ребенка

Публикации ряда средств массовой информации и интернет-ресурсов о том, что в Москве в руках ребенка взорвалось самодельное взрывное устройство, не соответствуют действительности. Об этом рассказали в понедельник, 22 июня, в правоохранительных органах.

По предварительным данным, инцидент случился во время игры — дети смешивали соду с лимонной кислотой. Это широко известный с советских времен опыт, пример реакции нейтрализации. При взаимодействии гидрокарбоната натрия и лимонной кислоты выделяется углекислый газ — смесь активно шипит, бурлит и пузырится.

Столичная прокуратура уточнила в своем MAX-канале, что дети смешали указанные ингредиенты в бутылке и бросили ее на дорогу. Затем емкость со смесью поднял семилетний ребенок.

Ребенка после происшествия осмотрели медики — госпитализация не потребовалась, сообщает ТАСС.

Щербинская межрайонная прокуратура контролирует работу по выявлению всех обстоятельств случившегося, а также меры, принимаемые по данному факту органами системы профилактики.