Предпоследний уровень погодной опасности ввели в Москве и Подмосковье из-за грозы

Предпоследний, "оранжевый", уровень погодной опасности установлен в столичном регионе из-за грозы. Об этом рассказали в понедельник, 22 июня, в Гидрометцентре России.

Как уточняет прогностическая карта предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра, в течение 22 июня в Москве и Московской области ожидается местами сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, град, а также усиление ветра при грозе до 20 метров в секунду.

Предупреждение будет действовать до 21 часа понедельника, 22 июня.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что днем 22 июня "дождя будет много": местами суточная сумма осадков достигнет 15-17 миллиметров, что составляет около 20% месячной нормы. После этого осадки возьмут паузу на два дня.

В Оренбургской области ливни уже прошли. Их мощность оказалась столь велика, что жители столицы региона буквально переплывали улицы, чтобы добраться до своих домов. В поселках Крона и Пригородный десятки автомобилей ушли под воду.