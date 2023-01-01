Облупившийся крест и выцветшее фото: на могиле олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой до сих пор нет памятника

Первая в истории мирового биатлона олимпийская чемпионка и первая женщина в мире, завоевавшая золото Игр сразу в двух зимних видах спорта (лыжные гонки и биатлон) Анфиса Резцова скончалась 19 октября 2023 года. Спортсменке было 58 лет. Последние свои дни Резцова провела в больнице, с 15 октября она была без сознания.

Серьезные проблемы со здоровьем спортсменки дали о себе знать еще весной 2023-го. Анфиса лично рассказывала о том, что перенесла сердечный приступ. Тогда чемпионка не приняла во внимание произошедшее и отшучивалась, что впереди у нее вся жизнь, а потому волноваться совершенно не о чем. Но, позитивный настрой Резцовой не оправдался.

Легендарную спортсменку похоронили на Троекуровском кладбище. Могила чемпионки находится рядом с захоронением главного тренера паралимпийской сборной России по футболу.

С момента смерти Резцовой прошло почти три года, но на ее могиле до сих пор нет памятника. Крест уже заметно облупился, а фотография выцвела. Родные даже не убрали венок, который явно лежит на кладбище со дня похорон и уже больше похож на мусор. Могила постепенно зарастает травой.

Однако, поклонники не забывают чемпионку, к ее могиле часто подходят посетители Троекуровского. Многих возмущает неухоженный вид последнего пристанища уникальной спортсменки.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Отметим, что Резцова воспитала четверых дочерей. Две наследницы чемпионки — Дарья Виролайнен и Кристина Резцова — пошли по стопам мамы и стали известными биатлонистками.